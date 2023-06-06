Согласно информации ТГ «Операция Z: Военкоры Русской Весны», поселок Берховка ДНР, являющийся стратегически-важным объектом, полностью находится под контролем ВС России. 5 июня, по заявлению основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, противник смог зайти с западной стороны на окраину населенного пункта Артемовск (украинское название Бахмут). После чего украинские масс-медиа активно стали распространять фейки о том, что ВСУ заняли Берховку.

По информации журналистов со ссылкой на российских военнослужащих, находящихся в данном населенном пункте, распространяемая информация является ложью. Отмечается, что реальные события происходили несколько иначе. Атака со стороны противника произошла в двух километрах от города. Однако российские силы отразили нападение противника. Поэтому ВСУ даже не смогли дойти до Берховки.

Корреспонденты «Русской Весны» посетили населенный пункт и взяли интервью у российских военнослужащих. По словам солдат, бои с украинскими боевиками происходили на значительном расстоянии. ВС России смогли отбить атаку противника.