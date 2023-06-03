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Британский министр бороны Бен Уоллес во время саммита по безопасности «Шангри-Ла диалог» выдвинул предложение для стран-импортеров российского оружия «возвращать его продавцам», из-за того, что оно не соответствует стандартам качества. Видеотрансляция проходившей конференции велась на официальном сайте «Шангри-Ла диалог».

Уоллес призвал всех присутствующих, среди которых есть те, «кто потратил много средств на российское вооружение» возвратить его обратно продавцам. Он обосновал свои слова тем, что увиденное им на Украине дало основание полагать, что не стоит тратить финансы на российское вооружение. Также он добавил, что самым лучшим в мире является оружие НАТО.

Напомним, что «Шангри-Ла диалог» – это ежегодный межправительственный саммит, который проводится независимым аналитическим центром International Institute for Strategic Studies (Международный институт стратегических исследований). В нем участвуют министры обороны и руководители министерств 28 стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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