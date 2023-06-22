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Автомобиль Lada Iskra, выход на рынок которого планируется на 2025 год, будет дешевле “Весты”. Производитель намерен представить ее в трех исполнениях, отличающихся типом кузова – универсал, седан и кросс-универсал, рассказал руководитель “АвтоВАЗа” Максим Соколов.

Особенностью новой модели должно стать появление автоматической трансмиссии. Предполагается, что речь идет о китайской АКПП, которая в следующем году будет также устанавливаться на Lada Vesta. Подобное преимущество получат покупатели расширенной комплектации, а в базовой останется все та же пятиступенчатая МКПП.

Кроме того, “Искра” может получить двигатель объемом 1,8 литра. На “Гранту” эти моторы никогда не устанавливались, поэтому также можно говорить об особенности.

Предположительная стоимость новинки – от 1,1 до полутора миллионов рублей. Но сами производители отмечают, что это только предварительные цифры, так как до 2025 года может измениться и курс рубля, и целый ряд других обстоятельств.

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