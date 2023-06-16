Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Во время проведения Петербуржского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Сбербанка Герман Греф не смог запустить двигатель автомобиля Lada Aura. Представитель АвтоВАЗа объяснил причину отказа пуска двигателя отечественным автомобилем.

Просто автомобиль заглушили, однако забыли перевести рычаг автоматической коробки переключения передач в режим «Parking” из-за чего сработала защита от пуска двигателя. После того, как рычаг АКПП был переведен в правильное положение двигатель автомобиля Lada Aura запустился в штатном режиме.

Напомним, что на полях ПМЭФ глава Минфина Антон Силуанов смог лично ознакомиться с отечественным автомобилем для чиновников Lada Aura. Министр сел за руль, чтобы ознакомиться с интерьером модели и даже совершил пробную поездку.

Автомобиль создан на базе стандартной машины Lada Vesta. Отличия заключаются в увеличенной на 25 сантиметров колесной базе и премиальными материалами, используемыми в отделке салона, а именно натуральной кожей российского производства.

Вам может понравиться

Куда пропадают генералы ВС Украины: после Залужного из медиапространства полностью исчезла информация о Сырском

Последний доклад о ходе контрнаступления украинскому президенту Владимиру Зеленскому зачитывал даже не сменщик главкома Залужного Сырский, а командующий одной из группировок ВС Украины – Александр Тарнавский. О подозрительной ситуации с

На Западе объяснили причину отсутствия успеха украинского «контрнаступления»

В западных СМИ появилась масса статей, авторы которых не скрывают разочарования о провале первых попыток ВСУ перейти в контрнаступление. Но натовские эксперты нашли объяснения. По их мнению, ВСУ еще могут

На Западе признали, что контрнаступление ВСУ идет крайне тяжело

Высокопоставленные западные чиновники в ходе брифинга для журналистов, который был проведен на условиях анонимности, признали, что наступление украинских войск ведется с трудом. Согласно информации, распространенной BBC, российские вооруженные силы хорошо