Во время проведения Петербуржского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Сбербанка Герман Греф не смог запустить двигатель автомобиля Lada Aura. Представитель АвтоВАЗа объяснил причину отказа пуска двигателя отечественным автомобилем.

Просто автомобиль заглушили, однако забыли перевести рычаг автоматической коробки переключения передач в режим «Parking” из-за чего сработала защита от пуска двигателя. После того, как рычаг АКПП был переведен в правильное положение двигатель автомобиля Lada Aura запустился в штатном режиме.

Напомним, что на полях ПМЭФ глава Минфина Антон Силуанов смог лично ознакомиться с отечественным автомобилем для чиновников Lada Aura. Министр сел за руль, чтобы ознакомиться с интерьером модели и даже совершил пробную поездку.

Автомобиль создан на базе стандартной машины Lada Vesta. Отличия заключаются в увеличенной на 25 сантиметров колесной базе и премиальными материалами, используемыми в отделке салона, а именно натуральной кожей российского производства.