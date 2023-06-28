Ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин поделился с «Вечерней Москвой» советом о том, как получить скидку у дилера при покупке автомобиля. Он рекомендует указать на конкурента, у которого покупка транспортного средства может быть выгоднее.

Субботин отмечает, что на вторичном рынке существует больше возможностей для торга, и автодилеры готовы сделать уступки, если видят, что потенциальный клиент разбирается в этой области.

Он поясняет: «Чтобы снизить цену у дилера, нужно быть в курсе конкурентных предложений. Можно позвонить в различные дилерские центры, узнать, что они предлагают, составить таблицу с информацией и затем обратиться к каждому дилеру, раскрывая предложения и предлагая сделать скидку. Обычно это работает. Других возможностей получить скидку на новый автомобиль нет».

При приобретении автомобиля на вторичном рынке важно также оценить его состояние. Рекомендуется привести с собой специалиста, разбирающегося в машинах, чтобы помочь разобраться в технических деталях, которые сложно понять самостоятельно. Выявленные недостатки можно использовать в процессе торга.