Австралийское издание SMH опубликовало информацию, что правительство Австралии намерено отправить на Украину бронированные автомобили Hawkei, а также ракеты. Это вызвало негативную реакцию многих читателей издания.

Один из пользователей под ником Jian 123 задался вопросом: Австралия отправляет эту военную помощь по приказу США или только потому, что проявляет заботу в отношении Украины? Еще одни комментатор порекомендовал Западу отдать Украину России, ведь она станет бездной для денег австралийцев.

Следующий читатель отметил, что поставки военных машин Hawkei приведут только лишь к затягиванию конфликта, а не к победе ВСУ. Читатель под ником Wanabe17 уверен, что в мире произойдет еще одна катастрофа. Он считает, что Запад и Россия непременно должны сесть за стол переговоров, ведь накачивание Украины оружием и военной техникой только затянут конфликт. По его мнению, люди продолжают гибнуть на Украине из-за натовского экспансионизма.