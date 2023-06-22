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Аудитория китайского издания «Гуанча» активно начала обсуждать слова российского лидера Владимира Путина, что украинский «контрнаступ» застопорился из-за колоссальных потерь. По словам одного из читателей, Зеленский перешел от активных эмоций к сдержанности. И это означает, что «он больше не может продвигаться вперед».

Второй пользователь подчеркнул, что ВСУ не смогут достичь желаемого результата из-за отсутствия превосходящей огневой мощи и господства в воздухе. Также они не могут использовать «эффект неожиданности», так как о контрнаступлении уже давно всем было известно.

Третий комментатор написал, что Киев должен создать все условия для начала переговорного процесса по достижению мира, а не пытаться достичь этого контрнаступлением. США и Запад уже приняли поражение Украины и обговаривают процесс ее восстановления.

«Миф об исключительности западного вооружения легко смогла развеять Россия», — заключили читатели.

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