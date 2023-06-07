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В течение последних суток украинские вооруженные силы предприняли попытку прорыва российского полукольца в районе Авдеевки. Нападение было совершено в направлении населенных пунктов Опытное и Водяное. Как обычно при активизации украинских сил на определенном участке, в сети моментально появились заявления об «успехах ВСУ», о предполагаемом полном захвате Опытного украинскими военными.

Однако, в действительности, при попытке противника продвигаться к югу от Авдеевки его подразделения подверглись мощному артиллерийскому огню. Было уничтожено до 7 единиц бронетехники, включая танки, а пехота была разбросана по лесным участкам, известным как «лесополки». Затем по ним были нанесены удары, включая использование тяжелых огнеметных систем.

Атака на Опытное и Водяное под Авдеевкой была отбита. В ответ украинские вооруженные силы перешли к артиллерийским ударам в попытке сопротивляться активности нашей артиллерии. Применялись зарубежные реактивные системы залпового огня, буксируемые гаубицы и самоходные артиллерийские установки.

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