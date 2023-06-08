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Зарубежные средства массовой информации активно пишут о российских системах вооружения, используемых в зоне боевых действий на территории Украины. Издание Army Recognition в своем материале рассказывает о новой российской ракете «Вихрь», разработка которой завершилась весной 2021 года. Однако ее практически сразу начали применять боевые вертолеты ВС РФ Ка-52 в зоне спецоперации.

Обозреватель издания пишет о чрезвычайной эффективности российской ракеты, способной пробивать до 100 сантиметров стали, укрытой динамической защитой. Данное оружие, «способное изменить правила современных боевых действий», с легкостью пробивает броню любого западного танка, отмечается в материале.

Напомним, что на Запорожском направлении вооруженные силы Украины впервые за время ведения боевых действий применили на фронте немецкие танки Leopard. Военкоры сообщают, что первые немецкие бронемашины уже были уничтожены на поле боя.

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