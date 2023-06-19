В сегодняшних рыночных условиях предпринимателям необходимо опираться не только на собственные организационные навыки, но и на профессиональные знания, богатый опыт и умение работать с рисками. В трудное для экономики время не каждому бизнесмену удается сохранить свою компанию, а еще меньшему числу – активно развивать бизнес. Андрей Кононов является ярким примером того, как богатый опыт, постоянное стремление к совершенству, таланты и любовь к своему делу помогают построить активно растущий бизнес узкого профиля даже сегодня. Имея профессиональное высшее образование в сфере финансов, Андрей занимал управляющие позиции в таких крупных организациях, как АО “НПО автоматики им. Академика Н.А.Семихатова”, АО “Красноярский машиностроительный завод”, а также основал успешную компанию ООО “Генерация”.

Андрей, как вы считаете, какие проблемы для бизнеса сегодня стоят наиболее остро?



Помимо проблем, связанных непосредственно с экономикой и санкционным давлением, а также с социумом в целом, хотел бы выделить несколько других глобальных вопросов, касающихся предпринимательства в России сегодня.

Во-первых, я считаю, что образовательная база, строящаяся на советском наследии, уже давным-давно себя изжила. К сожалению, если продолжать ориентироваться на многие постулаты, концепции и фундамент советских программ и взглядов, то ничего в будущем создать нового и полезного не получится. Мир сегодня активно меняется, и во многих областях нам необходимо не просто модернизировать подходы и систему, а даже создавать все заново.

В качестве второй сложности сегодня выступают аспекты взаимодействия государства и предпринимателей. Сегодняшние методы стимулирования бизнеса, реализуемые государством, в список которых входят льготные ипотеки, субсидирования, помощь при закупках и так далее, играют важную и положительную роль, но также накладывают определенные ограничения на владельцев компаний. В связи с этим для многих подобные методы стимулирования перестают быть эффективными.

Вы сказали, что присутствует проблема социального характера. В чем она заключается?



Это, наверное, самая большая наша проблема на сегодня, которая имеется во всех сферах профессионального производства и промышленности. А исходит она, с одной стороны, из нежелания людей развиваться по законам классического советского общества. Сегодня есть множество молодых специалистов, у которых просто нет профессиональных целей. Они не знают, чем хотят заниматься, у них совершенно отсутствуют данные ориентиры. Конечно, так было и раньше, но в последние годы данная тенденция только набирает обороты. В итоге мы получаем ситуацию, когда люди, получающие высшее образование, не обладают достаточным набором навыков и профессиональных компетенций. В таком случае бизнесу необходимо активно заниматься развитием и обучением своих сотрудников.

Ваша компания “Генерация” занимается производством материалов. Расскажите, насколько сильно текущая экономическая ситуация влияет на этот сектор промышленности?



Конечно, ситуация влияет очень сильно. С одной стороны, это сложности, а с другой стороны, хороший профессиональный вызов и возможности для внутреннего развития. Первая проблема связана с оборудованием, с его наличием и возможностями компаний изготовить качественное и первоклассное оборудование. Те организации, которые занимаются этими вопросами, на данный момент производят необходимую продукцию слишком долго. По этому направлению есть достаточно известное и понятное решение – привлекать научных сотрудников крупных институтов и акцентироваться на наукоемких решениях. Но в этом направлении далеко не каждая компания сегодня движется. Большая проблема также стоит с сырьем, особенно в нашей сфере. Для создания НДМВ, к примеру, везти сырье из других стран невозможно, так как только сырье там стоит дороже, чем наш продукт здесь, а в России мало компаний занимаются этим направлением.

Расскажите, как вы начали развитие производства НДМВ?

В нашем случае мы пошли по, можно сказать, классической схеме при создании бизнеса с нуля. Это было совершенно новым для нас направлением. Перед погружением в эту узкую специализацию нами был проведен очень детальный анализ возможных ниш и потенциальных вариантов для развития. Нами также были проанализированы технологии, которые могут быть использованы, и выбрана стратегия ведения этого бизнеса. На старте мы очень четко понимали, что будем работать не для широкого круга клиентов, а для других крупных организаций, которых немного на рынке. К моменту запуска производства мы понимали, какие потребности у наших клиентов и как мы можем удовлетворить эти потребности. Благодаря особенностям ниши и технологий в данной области, а также оптимально выстроенным бизнес-процессам мы обходимся достаточно небольшим штатом сотрудников – нас всего 12 человек. Но темпы роста для такой небольшой организации, на мой взгляд, очень хорошие в рамках индустрии. На сегодняшний день нами уже заключено контрактов на сумму около 4 миллионов долларов, а за год мы планируем выйти к показателю в 6 миллионов.

Как вы считаете, каким направлениям в ведении бизнеса необходимо отдавать предпочтение?

Очень важно определить, какие технические процессы деятельности компании можно отдать на аутсорс, а какие необходимо развивать исключительно в компании и под личным контролем. В данном случае также следует исходить из глубокого анализа, чтобы понять, какое решение является не только наиболее выгодным, но и наиболее эффективным в долгосрочной перспективе. Выделение ключевых процессов для организации также является важнейшим этапом. Необходимо уделить должное внимание разработке технологических решений, особенно если мы говорим про сферу промышленности. В эпоху активного развития технологий важно всегда искать пути для оптимизации уже сложившихся процессов, для внедрения наиболее эффективных технологий. Немаловажным, а также завершающим этапом является организация кадровой политики и работа с заказчиками и клиентами. Я считаю, что сотрудники должны быть мотивированы и ориентированы на результат, на рост компании, особенно когда они выполняют ключевые функции. А формирование стратегии работы с клиентом – это очень обширная тема, в которой многое зависит от рынка и специфики бизнеса.

В чем самое главное конкурентное преимущество компании “Генерация” сегодня?



Тут совмещаются две основные причины: уникальность ниши и изготавливаемой нами продукции, а также сильные профессиональные навыки всех участников компании, которые помогли не только создать эффективный план развития организации в финансовых вопросах, но и реализовать все технологические и технические аспекты.

Наполнитель дисперсный модифицированный вольфрамом, который производит наша компания, является специфичным материалом, обладающим рядом уникальных физико-химических свойств, благодаря чему очень ценится в промышленности. К примеру, НДМВ обеспечивает защиту от рентгеновского и лазерного излучения.

Сегодня наша компания занимается не только созданием уникальных химических материалов, но и активно развивается в других направлениях, среди которых разработка и создание специализированной аппаратуры и даже изучения климатических условий и технологий по защите окружающей среды.

Андрей, насколько нам известно, за годы своей карьеры вы получили опыт работы в различных направлениях и ряд профессиональных наград. Расскажите, как ваше профессиональное прошлое помогает вам сегодня?

Знаете, для достижения успеха в любом деле очень важно, чтобы вам было в нем интересно развиваться и погружаться в детали. Для меня одной из любимых областей является работа с бизнес-процессами, это очень значительная часть моего карьерного пути. У меня всегда было стремление развиваться в этом направлении, а потому я активно рос с профессиональной точки зрения.

Как специалист я развивался постепенно, приобретая новые навыки и необходимые компетенции, поэтому полученный на протяжении карьерного пути опыт помог мне не только увидеть многие внутренние процессы ведения бизнеса, но и получить широкую базу знаний. Одним из важнейших принципов работы и развития для меня всегда была активность и стремление принять участие в сложных, но интересных проектах. Благодаря этому подходу к работе я получил ряд наград, среди которых стипендия Генерального директора НПОА имени академика Н.А. Семихатова, благодарственное письмо за работу и труд на предприятии, медаль имени академика Н.А. Семихатова, а также почетная грамота правительства Свердловской области за развитие космонавтики.

Что бы вы посоветовали сегодня начинающим специалистам?

Посоветовал бы как можно раньше заняться собственным бизнесом, но вдумчиво, всегда детально и комплексно подходить к любому процессу. Не бояться новых вызовов, не бояться пробовать, потому что именно попытки и стремления реализовать что-то новое дадут самый важный профессиональный опыт. В рамках бизнеса посоветовал бы всегда ориентироваться на создание важных и нужных для общества товаров и услуг.