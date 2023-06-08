Продвижение товаров и услуг в интернете давно подтвердило свою высокую эффективность. Если же заказывать рекламу у блогеров, которые являются лидерами мнений, можно быстро поднять объем продаж и привлечь новых покупателей, заинтересованных в конкретной продукции.

Чтобы пойти по этому пути, можно договариваться с блогерами самостоятельно, однако огромное обилие платформ существенно осложняет эту задачу. Решить ее можно с помощью специальных бирж, которые сводят представителей бизнеса с блогерами. Самая популярная из них – это Wowblogger, но всегда можно воспользоваться множеством современных альтернативных вариантов.

Альтернативы Wowblogger: ТОП лучших бирж блогеров

Как несложно догадаться из названия, данный сервис занимается размещением рекламы в Telegram-каналах. Причем делает это на самом высоком уровне. Рекламодателям предоставляются гибкие условия сотрудничества, которые зависят от множества факторов.

Также имеется возможность настроить таргеттинг, чтобы рекламу увидели представители целевой аудитории, а сама она была максимально эффективной.

Сервис Telega.in уделяет большое внимание блогерам, с которыми работает. Именно поэтому обеспечивается успешное продвижение с гарантированным достижением поставленных целей.

InstaJet.in

Несмотря на то, что данный сервис появился относительно недавно, он очень быстро выходит на вершины рейтингов и пользуется все большей популярностью. С его помощью можно разместить рекламу в Stories, причем биржа работает абсолютно прозрачно и предоставляет заказчику все аналитические инструменты для оценки эффективности продвижения товаров и услуг.

К другим преимуществам можно отнести отзывчивую техническую поддержку, возможность найти блогеров с требуемым числом подписчиков, простое управление рекламными кампаниями через дружественный и интуитивно-понятный интерфейс.

LabelUp

Сервис, который предоставляет клиенту возможность заниматься отбором блогеров самостоятельно. При этом предоставляется подробная информация о них, включающая основные критерии выбора – тематику публикаций, число подписчиков и многое другое.

Именно эта возможность является главной фишкой биржи, стремительно набирающей популярность и поднимающейся все выше в многочисленных ТОПах.

Tagio.pro

Еще одна биржа для размещения рекламы в телеграм-каналах, которая демонстрирует высококлассный индивидуальный подход к каждому заказчику. В случае необходимости специалисты разработают эксклюзивную стратегию продвижения, возьмут на себя выбор канала в соответствии не только с требованиями клиента, но и с особенностями бизнеса.

Сервис выдвигает жесткие требования к каналам, желающим размещать рекламу, поэтому высокая эффективность продвижения гарантируется.

Plibber

Биржа, работающая со всеми социальными сетями, оказалась на последней позиции в ТОПе из-за постоянно растущей конкуренции, а также наличия слишком жестких правил для рекламодателей. Несмотря на это, она пользуется большой популярностью из-за универсальности и целого ряда инструментов для продвижения.

Так, рекламировать товары и услуги можно не только в публикациях блогеров, но и в видеороликах с подробными обзорами. Кроме того, имеется возможность задать свои критерии для выбора блогеров-инфлюенсеров, ориентируясь на собственные потребности.

Как сориентироваться в многообразии сервисов по размещению рекламы у блогеров? Первым делом нужно учитывать свои собственные цели, особенности бизнеса, а также продвигаемых товаров и услуг. Кроме того, имеет смысл внимательно изучить площадки, на которых предполагается размещение рекламы – социальные сети, мессенджеры, видеохостинги. Это поможет найти тот вариант, в котором реклама обязательно дойдет до потребителя, заинтересованного в производимой продукции или предоставляемых услугах.