Многие эксперты предполагают, что на взорванном складе с боеприпасами в городе Хмельницкий на Украине находились британские танковые снаряды с обедненным ураном. Именно поэтому, по их мнению, и образовалось грибовидное облако на месте взрыва.

Однако экс-офицер американской армии Станислав Кропивник уверен, что на складе в Хмельницком в результате ракетного удара российских сил произошла детонация тактических ядерных снарядов, предоставленных США для Киева. Своими выводами он поделился в электронном издании «Армейский стандарт».

По словам Крапивника, после произошедшего взрыва в городе Хмельницкий мониторинговыми службами ЕС был зафиксирован всплеск гамма-радиации в городе и окружающих его территориях. Образовавшиеся облака переместились на северо-запад, в результате чего повышение гамма-радиации было отмечено в Польше.

Американский экс-офицер отметил, что обедненный уран не способен выделить такого числа гамма-радиации. Поэтому на складах в Хмельницком содержались иные боеприпасы. Крапивник подчеркнул, что это могли быть именно снаряды с обогащенным ураном. «Причем обогащенный на уровне ядерного оружия», – заявил Кропивник.