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Участие в проекте «Новые звезды в Африке» оказалось захватывающим приключением для Александра ST, как он написал в интернете. Прохождение испытаний оказалось трудным и физически, и эмоционально, но он считает, что результат стоил всех усилий. Рэпер выразил свою благодарность фанатам, которые всегда его поддерживали, а также своей семье за моральную поддержку и всей своей команде.

Александр ST подчеркнул, что его победа в передаче пришла благодаря голоду, преодолению трудных заданий за монеты и развитию иммунитета к неприятностям. Он выразил свою радость, что смог стать лучшим участником проекта, организованного Ольгой Бузовой и Михаилом Галустяном.

После своей победы в «Новых звездах в Африке», Александр ST был приглашен в гости в «Шоу Воли». Павел Воля, юморист и ведущий, пошутил, предложив ему чистую одежду, вкусную пищу и душ. В интервью Павлу Воле, рэпер поделился своими впечатлениями от участия в проекте Бузовой и Галустяна, отметив, что благодаря шоу он узнал о себе много нового. В процессе съемок у него не раз возникало желание сдаться и покинуть программу, но он сумел преодолеть себя и продолжал двигаться к своей цели. Шоу сделало его сильнее и увереннее в своих силах.

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