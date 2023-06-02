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Военный обозреватель полковник в запасе Геннадий Алехин в прямом эфире «Царьград. Главное» рассказал, что на самом деле происходит в городе Шебекино Белгородской области. По его словам, украинские боевики уже неоднократно пытались прорвать российскую границу, но их атаки удалось отразить.

Однако противник сосредоточил в приграничной зоне внушительное количество вооружения, из которого ежедневно осуществляется обстрел мирной инфраструктуры города. Поэтому ожидаемо, что в ближайшее время удары со стороны ВСУ по Белгородской области продолжатся.

Алехин подчеркнул, что ВСУ сосредоточили недалеко от границы «Грады». Ими были применены кассетные и осколочно-фугасные снаряды. Также боевики по разным участкам населенного пункта смогли разбросать мины-лепестки. «И если ночью они вели обстрел по окраинам города, то с наступлением рассвета, в утренние часы, били уже по центру», – заявил обозреватель.

Военный эксперт также рассказал, что помимо обстрела города, панику создают массовые фейки в соцсетях и даже смс, приходящие на номера телефонов. Многие жители Шебекино, по словам Алехина, получили смс-сообщения с анонимного номера о якобы эвакуации, где было указано место сбора. Эксперт порекомендовал не доверять такой информации, а оперировать только данными из официальных источников.

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