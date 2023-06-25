Во время празднования Нового Года американка приняла участие в заполнении популярной на территории США карты «Бинго», а после пришла в недоумение, поскольку совершенно случайно смогла предсказать сегодняшнее крушение батискафа «Титан». Об этом в своем материале сообщает «АиФ».

Суть заполнения карты «Бинго» сводится к вписыванию в каждую из подготовленных ячеек собственных предсказаний, которые должны исполниться в течение наступившего года. В случае исполнения написанного, соответствующий квадрат с предсказанием необходимо перечеркнуть. Американка опубликовала в социальной сети видео, на котором зачеркивает ячейку с надписью «подводная лодка тонет». Данный ролик уже набрал сотни тысяч просмотров.

Напомним, что в ходе погружения к затонувшему лайнеру «Титаник» глубоководный батискаф «Титан» потерпел крушение с экипажем и туристами на борту. Компания владелец батискафа уже признала гибель людей, находившихся на борту.