ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В российском селе Сосново-Озерское, расположенном в Еравнинском районе Бурятии, решили поменять флаг, поскольку он напоминает символику запрещенных на территории Российской Федерации террористических организаций.

По словам главы поселения Этигеля Дондокова, флаг села Сосново-Озерское был утвержден в далеком 2011 году, задолго до сегодняшний событий. Однако в современных реалиях сельский флаг, который представляет собой белое полотно с синей полосой посередине, напоминает флаг украинского «Легиона Свобода России» (признан в РФ террористической организацией и запрещен).

Поэтому администрация поселения приняла решение изменить сельский флаг, чтобы у сотрудников правоохранительных органов не возникло претензий к официальной символике Сосново-Озерского. Дондоков также добавил, что эскиз нового флага в настоящий момент находится на стадии разработки.

Ранее заместитель главы ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов заявил, что партия не намерена менять свою символику из-за ее схожести с украинским флагом, поскольку ЛДПР появилась раньше, чем государство Украина.

Вам может понравиться

Без вести пропала туристическая подводная лодка во время погружения к Титанику

В Атлантическом океане без вести пропала подводная лодка, на которой туристы погрузились для осмотра обломков легендарного «Титаника». Об этом сообщил канал BBC, ссылаясь на информацию береговой охраны Бостона. Отмечается, что

Newsweek: НАТО готовит «срочную переработку» своих военных планов на случай прямого конфликта с Россией

На фоне усиления боевых действий на Украине НАТО заявляет о необходимости «более «подробного планирования» того, что со времен окончания холодной войны считалось «крайне маловероятным», – прямого военного конфликта с Россией.

Stern назвал три главных средства успешной обороны российской армии на Украине

Мины, мобильные ПТРК и ударные вертолеты – вот почему оборона российской армии в зоне проведения СВО до сих пор так успешно сдерживает «украинское контрнаступление», пишет обозреватель немецкого еженедельника Stern Гернот