В российском селе Сосново-Озерское, расположенном в Еравнинском районе Бурятии, решили поменять флаг, поскольку он напоминает символику запрещенных на территории Российской Федерации террористических организаций.

По словам главы поселения Этигеля Дондокова, флаг села Сосново-Озерское был утвержден в далеком 2011 году, задолго до сегодняшний событий. Однако в современных реалиях сельский флаг, который представляет собой белое полотно с синей полосой посередине, напоминает флаг украинского «Легиона Свобода России» (признан в РФ террористической организацией и запрещен).

Поэтому администрация поселения приняла решение изменить сельский флаг, чтобы у сотрудников правоохранительных органов не возникло претензий к официальной символике Сосново-Озерского. Дондоков также добавил, что эскиз нового флага в настоящий момент находится на стадии разработки.

Ранее заместитель главы ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов заявил, что партия не намерена менять свою символику из-за ее схожести с украинским флагом, поскольку ЛДПР появилась раньше, чем государство Украина.