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Аналитический центр ювелирного бренда SOKOLOV совместно с агентством A2:Research провели интересное исследование, которое показало, что большинство девушек готовы сделать предложение своим возлюбленным самостоятельно, пишет РИА Новости.

По результатам опроса стало известно, что 66 процентов россиянок решаются на такой шаг, если их партнер не инициирует предложение в желаемый ими срок. Однако 38 процентов мужчин признались, что не оценят подобный поступок, так как считают, что идея брака должна исходить исключительно от мужчины. В то же время 37 процентов опрошенных девушек не видят ничего неправильного в том, что инициатива создания семьи может исходить от них.

Интересно, что в 60 процентах случаев предложение руки и сердца все же остается за мужчиной. Однако 16 процентов уже замужних женщин рассказали, что сами проявили инициативу в этом важном моменте. В свою очередь, 15 процентов россиян признали, что решение о браке они приняли совместно со своими партнерами.

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