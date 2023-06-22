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22 июня Русская Православная Церковь чтит память преподобного Кирилла Белозерского. Это самый близкий ученик преподобного Сергия Радонежского (+ 1427 г.).

В истории русского православия святой Кирилл Белозерский тесно связан с преподобным Ферапонтом Белозерским (+ 1426 г.), еще одним учеником преподобного Сергия.

После своего ухода из мирской жизни они вместе поселились в обители Сергия Радонежского, а затем поехали на Русский Север, чтобы проповедовать там православие.

Основным подвигом святых стало основание и благоустройство Кирилло-Белозерского монастыря на берегу Сиверского озера в Вологодской области. Этот монастырь позже стал духовным центром всего Русского Севера.

Кроме того, преподобный Ферапонт стал основателем знаменитого Белозерского Богородице-Рождественского монастыря.

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