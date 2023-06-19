Несмотря на все современные технологии, дающие представление о ситуации на поле боя, «туман неизвестности» до сих пор не рассеялся над украинским фронтом, поскольку намного более важная роль отводится операциям «военно-политического обмана». Об этом пишет в интернет-издании «1945» (19FortyFive) военный обозреватель Роберт Фарли. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Похоже, что Украина начала свое долгожданное для Запада наступление на российские войска в южной и восточной частях страны, при том. что военные аналитики ожидали эту операцию еще с ранней весны. В их текущих прогнозах исход чаще всего указывается как «неопределенный». Но «в любом случае не следует ожидать, что украинские силы захватят большую территорию», – отмечает Фарли.

Он напомнил, что Украина также пыталась наносить глубокие удары по контролируемой Россией территории с использованием поставленных Великобританией дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow и «спонсировала нападение» диверсионных групп на территорию Белгородской области, «вероятно, в попытке отвлечь внимание России от ситуации непосредственно на фронте». Тем более, что вблизи линии фронта впервые были замечены танки германского производства, поставленные Украине.

Перечень того, что остается неясным вокруг «украинского наступления», намного более обширен. «Мы не знаем, сколько средств (людей и боеприпасов) Украина оставила в резерве после битвы за Бахмут и других стычек, характерных для зимнего наступления России. Мы не знаем оперативных целей Украины, и у нас нет четкого представления о том, насколько гибкими будут украинцы в достижении этих целей», – указывает американский военный обозреватель.

По его оценке, «и Россия, и Украина проводят чрезвычайно изощренные пиар-операции. Операция Украины была эффективной на Западе, а усилиям России удается обеспечивать безопасность в собственном тылу. Следует отметить, что и украинские, и российские вооруженные силы сформированы советской военной культурой, которая придавала большое значение операциям военно-политического обмана».

Что касается «других источников», то Соединенные Штаты и Великобритания имеют хорошо отлаженные разведывательные аппараты, а многие вещи быстро станут очевидными для международного OSINT-сообщества (исследователей коммерческих спутниковых фотоснимков). Если на этих снимках, например, окажутся разбитые на передовой танки «Леопард», то это покажет, что дела у Украины идут плохо.

«Однако даже тактические результаты трудно интерпретировать. Хорошо организованное отступление все еще остается отступлением, но отступление в хорошем порядке лучше, чем бегство, и оно может помочь стабилизировать всю линию. Неудачная атака на одном участке фронта может открыть возможности на другом. Например, удары Красной Армии по немецким флангам 19 ноября 1942 г. буквально за несколько часов сделали Сталинградскую битву свершившимся фактом, но это скорее исключение, чем правило», – отмечает Фарли.

Как и многие на Западе, он подчеркивает, что от исхода этого «наступления» зависит очень многое. «Успешная операция успокоит западных союзников Украины и, возможно, подорвет поддержку конфликта населением России. Если в ходе наступления Украине удастся отвоевать значительные территории и установить контроль над ключевыми стратегическими точками, это существенно улучшит позиции Киева за столом переговоров», – указывает Фарли.

С другой стороны, у Киева и Запада совершенно нет уверенности в том, как различные подразделения российских сухопутных войск отреагируют на интенсивную атаку специальных украинских подразделений. «Российские войска отступили быстро и в полном порядке из-под Киева, Харькова и Херсона в прошлом году, когда украинцы добились местного превосходства в силах», пишет Фарли, но сейчас ситуация совершенно иная.

«Несмотря на все технологии, делающие поле боя более прозрачным, туман неизвестности до сих пор не рассеялся над украинским фронтом. Украинцы многое знают о своей ситуации, и русские многое знают о своей, но сама важная информация остается скрытой с обеих сторон», – заключает обозреватель 19FortyFive.