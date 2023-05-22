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Российские беспилотники в ближайшем будущем будут представлять ещё большую опасность для реальных и вероятных противников. Всё благодаря особому устройству. Об этом рассказал специалист по тематике беспилотных летательных аппаратов Егор Щербаков – сообщает телеканал “Звезда”.

По словам Щербакова, новое устройство во время полёта посылает ложный сигнал вражеской системе ПВО. В этом сигнале указано, что летящий объект – не дрон, а например, гражданский борт, в результате чего система противовоздушной обороны никак на беспилотник никак не реагирует. При этом для российских систем ПВО беспилотник отправляет настоящий сигнал, который говорит о том, что сбивать летательный аппарат не нужно.

Когда планируется использовать новую разработку в российских беспилотниках, не уточняется.

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