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Американские реактивные системы залпового огня HIMARS не представляют существенной проблемы для отечественных комплексов противовоздушной обороны. В зоне СВО были отмечены случаи, когда зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» полным боекомплектом, состоящим из 12 ракет, перехватывал такое же количество реактивных снарядов HIMARS.

Об этом в эфире программы «Военная приемка» заявил представитель АО «Щегловский вал» (холдинг «Высокоточные комплексы» ГК «Ростех») Олег Ситников. По его словам, реактивные системы залпового огня HIMARS производства США могут стрелять различными типами боеприпасов, летящими с различной скоростью на разное расстояние. Однако в зоне спецоперации на участках ответственности ЗРПК «Панцирь» американские реактивные снаряды перехватываются со стопроцентной эффективностью.

Напомним, что ЗРПК «Панцирь-С1» предназначен для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов, в том числе и более дальнобойных комплексов противовоздушной обороны, от угрозы с воздуха. Также комплекс может обеспечивать защиту объектов от наземных и надводных угроз.

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