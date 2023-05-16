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В ночь на 16 мая Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли массированный удар крылатыми ракетами и ударными дронами по военным объектам украинской армии, расположенными в Киеве и пригороде украинской столицы. При этом украинские власти, как обычно, сообщили о перехвате всех российских ракет.

Однако в объективы камер наружного видеонаблюдения попали кадры боевой работы американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, состоящего из восьми пусковых установок, выпустивший в небо над Киевом сразу 32 ракеты. Примечательным является тот факт, что ракеты запускались одна за одной примерно в одном и том же направлении, как во время салюта.

При этом несколько ракет решили не лететь вверх, а просто рухнули на землю после непродолжительного полета. Эксперты уже подсчитали, что залп из 32 ракет ЗРК Patriot обошелся киевскому режиму примерно в 25 миллионов долларов. Сообщается, что после отстрела всех ракет ПВО в данном районе местные жители запечатлели момент взрыва на земле.

По информации Минобороны России, во время ракетного удара по столице Украины гиперзвуковой ракетой «Кинжал» был уничтожен ЗРК Patriot производства США.

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