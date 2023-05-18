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Американский журналист Тайлер Роговэй в своей статье для портала The Drive предупреждает Соединенные Штаты о необходимости подготовиться к новым и более серьезным атакам на зенитно-ракетные комплексы Patriot, размещенные на Украине, так как эти системы стали привлекать внимание российских ракет.

Автор отмечает, что ЗРК Patriot обречены на то, чтобы быть атакованными Россией после определения их местонахождения на Украине. Радары ЗРК выдают сигналы электромагнитной сигнатуры, которые могут быть обнаружены, и даже передвижение системы Patriot требует времени, несмотря на их высокую мобильность.

Роговэй подчеркивает, что сложность и масштабность ЗРК Patriot не делают их неуязвимыми, и их работу можно прервать ответной атакой. Он также указывает, что систему Patriot нельзя считать непробиваемым щитом, так как у нее есть недостатки и уязвимые места, которые российская армия может использовать.

Автор приходит к выводу, что природа конфликта, особенно с таким противником, как Россия, требует от США готовности и осознания того, что российская армия проделала значительную работу над преодолением системы ПРО.

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