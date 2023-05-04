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Американская пресса выдвинула абсурдную версию, будто недавняя атака беспилотников на Кремль была организована в самой России. В частности, такую версию опубликовало издание The Wall Street Journal. Но даже сами американские журналисты к такой точке зрения относятся скептически. В частности, против неё высказался журналист Гленн Гринвальд – передаёт РИА “Новости”.

У себя в твиттер-аккаунте Гринвальд написал, что Запад часто распространяет “смехотворные” утверждения, которые касаются России. Сначала речь шла о том, что Москва якобы сама взорвала газопровод “Северный поток – 2” (в сентябре прошлого года). Теперь же речь идёт о том, что российские власти сами ответственны за атаку на Кремль, отметил журналист.

3 мая на кремлёвскую резиденцию президента РФ было совершено нападение с помощью беспилотных летательных аппаратов. Два дрона удалось вывести из строя. Пострадавших нет, материального ущерба тоже нет, президент Владимир Путин не пострадал – главы государства на момент атаки беспилотников не было в Кремле.

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