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Для украинской армии сложилась плачевная ситуация. Это показали события прошлой недели. Такое мнение у себя в твиттер-аккаунте высказал журналист из США Джексон Хинкл – передаёт РИА “Новости”.

В своём посте Хинкл указал на ключевые события, которые произошли ранее и которые свидетельствуют о том, что дела у ВСУ идут плохо. В числе таких событий журналист назвал переход под полный контроль российских сил Артёмовска (Бахмута), “критическое состояние”, в котором находится главком украинской армии Валерий Залужный, потеря “ошеломляющего числа людей” с украинской стороны. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский “попрошайничает по всей Западной Европе”, – написал Хинкл.

О переходе Артёмовска под контроль российских сил стало известно 20 мая. Об этом сначала заявил основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин, затем эту информацию подтвердили в Минобороны РФ. По мнению военных экспертов, переход Артёмовска под контроль ВС РФ даст российским войскам плацдарм для освобождения всей территории Донецкой Народной Республики.

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