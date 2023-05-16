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В последнее время ученые вновь задумались над реальностью существования привычного нам мира. Предположение, высказанное впервые еще пару десятилетий назад, о том, что наш мир в действительности является лишь программным кодом, а жизнь отдельно взятого человека представляет собой всего лишь сигнал в нем, вновь стало актуальным с развитием искусственного интеллекта (ИИ).

Противники данной теории отвергают любые аргументы в ее пользу, объясняя все странности и необъяснимые явления в жизни разным восприятием действительности каждым человеком или вовсе банальными галлюцинациями. При этом сторонники идеи человеческой жизни, представленной в виде компьютерной симуляции, уверены, что жизнь любого человека можно свести к простому программному коду.

Однако развитие современной науки и техники уже позволяет с уверенностью сказать, что в ближайшем будущем с помощью технологий основанных на ИИ человечество сможет создавать огромное количество искусственных вселенных самостоятельно. При этом бурное развитие технологии виртуальной реальности позволит создавать очень естественные и реалистичные миры.

Поэтому ведущие ученые и исследователи в области виртуальных миров уже предупреждают о необходимости создания действенных механизмов для выполнения пользователями социальных норм и правил той или иной виртуальной вселенной. А наиболее предприимчивые исследователи уже приступили к разработке технологий для монетизации опыта пользователя, полученного в симуляции.

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