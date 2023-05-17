Мужчина, который провел три месяца под обломками разрушенного дома после землетрясения на границе Турции и Сирии, был чудом спасен. Об этом пишут «Известия».

На фотографиях, опубликованных изданием, видно, что мужчина находится в крайне истощенном состоянии. Он имел густые волосы и на теле были видны язвы.

Пока подробности о его трехмесячном пребывании под завалами остаются неизвестными, поскольку мужчина плохо говорит и выглядит сильно истощенным и испуганным. В настоящее время он находится под наблюдением медицинского персонала, и возможно, подробности его истории станут известны позже.

Дом, в котором был найден этот человек, обрушился в результате землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, которое произошло в начале февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией.