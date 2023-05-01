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В Запорожской области населенный пункт Михайловка был обстрелян Вооруженными силами Украины, в результате чего погибла мирная жительница. Об этом 1 мая сообщил источник в экстренных службах, пишет РИА Новости.

Уточняется, что удар был нанесен днем 1 мая, около 14:00. В результате украинского обстрела пострадали здание школы и жилые дома.

Также в этот день украинские националисты выпустили 20 ракет по поселку Пантелеймоновка, который расположен в ДНР. Для нанесения удара использовалась реактивная система залпового огня.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого власти Киева не признают. Поэтому ВСУ продолжают обстреливать территорию.

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