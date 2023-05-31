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Издание NEWS.ru опубликовало интервью с одной из местных жительниц города Белгород. Женщина заявила, что в Шебекино сложилась безвыходная ситуация, так как ВСУ ежедневно совершают обстрел населенного пункта.

По словам собеседницы издания, многие люди в растерянности, так как не знают, что им делать. Никому не хочется оставлять свои дома и ехать куда-то. «Люди находятся в безвыходной ситуации», – подчеркнула она.

Женщина также рассказала, что однажды прилет пришелся на здание одного из ведомств. И взрыв был настолько сильным, что после этого была перекрыта половина населенного пункта.

По ее словам, среди знакомых есть пострадавшие в результате обстрелов, но «как только местные власти слышат про обстрелы и помощь — все кабинеты сразу закрываются». Поэтому ситуация просто безвыходная, заявила она.

Ранее губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым было сделано заявление в Телеграм-канале, согласно которому 31 мая началась эвакуация детей из Шебекинского и Грайворонского городских округов. По его словам, это связано с чрезмерно активными обстрелами со стороны ВСУ. Руководитель региона заявил, что первых 300 детей вывезут в город Воронеж.

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