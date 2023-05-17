В Артемовске часто вспыхивали вооруженные столкновения между представителями подразделений различных силовых структур Украины. Об этом РИА Новости рассказала одна из местных жительниц.

По ее словам, местные жители были свидетелями частых конфликтом между представителями Службы безопасности Украины, националистическими батальонами и бойцами вооруженных сил, которые часто могли заканчиваться перестрелками.

Причины подобных конфликтов были загадкой для местного населения. Однако прослеживалась определённая закономерность: представители украинских спецслужб постоянно конфликтовали с бойцами вооруженных сил, а те, в свою очередь, были отмечены в столкновениях с националистами.

Женщина рассказала, что если в соседних домах находились места дислокации представителей Службы безопасности Украины и бойцов регулярной армии, то местные жители старались обходить данные строения стороной из-за риска стать жертвой случайной перестрелки.