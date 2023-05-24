Жители Петербурга жалуются на заросли борщевика по всему городу

Жители Петербурга продолжают жаловаться на заросли борщевика, который начал разрастаться даже в центральных районах города. Горожане призывают Смольный обратить внимание на проблемы и заняться благоустройством газонов, клумб, скверов и парковых зон, однако в Комитете по благоустройству не решают проблему, которая с каждым годом только усугубляется.

За несколько дней жители Северной столицы оставили десятки жалоб на портале «Наш Санкт-Петербург», касающихся стремительно разрастающегося борщевика во всех районах города. Люди опасаются, что вредоносное растение может вытеснить остальные зеленые насаждения.

Жительница поселка Шушары в составе Пушкинского района рассказала, что сотрудники коммунальной службы игнорирует ее просьбу постричь газон вблизи жилого дома. Она подчеркивает, что на этом участке разрастается борщевик.

Идентичная ситуация в Приморском районе Петербурга. Петербурженка оставила на портале Смольного жалобу, приложив фото с вредоносным растением. Женщина предостерегает, что от борщевика необходимо избавиться немедленно, пока он не зацвел.

«Растет борщевик в разных местах на газоне», — говорится в обращении женщины.

Аналогичная проблема зафиксирована в Выборгском и Фрунзенском районах. Горожане призывают чиновников из Смольного немедленно обратить внимание на проблему, которую в администрации губернатора Беглова игнорировали на протяжении нескольких лет.

Напомним, ранее эксперты предупреждали, что растение семейства Зонтичные содержит фотосенсибилизирующие вещества, соприкосновение с которыми вызывает сильные ожоги. Сорняк быстро разрастается и достигает несколько метров в высоту.