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Жители Петербурга продолжают жаловаться на заросли борщевика, который начал разрастаться даже в центральных районах города. Горожане призывают Смольный обратить внимание на проблемы и заняться благоустройством газонов, клумб, скверов и парковых зон, однако в Комитете по благоустройству не решают проблему, которая с каждым годом только усугубляется.

За несколько дней жители Северной столицы оставили десятки жалоб на портале «Наш Санкт-Петербург», касающихся стремительно разрастающегося борщевика во всех районах города. Люди опасаются, что вредоносное растение может вытеснить остальные зеленые насаждения.

Жительница поселка Шушары в составе Пушкинского района рассказала, что сотрудники коммунальной службы игнорирует ее просьбу постричь газон вблизи жилого дома. Она подчеркивает, что на этом участке разрастается борщевик.

Жители Петербурга жалуются на заросли борщевика по всему городу

Идентичная ситуация в Приморском районе Петербурга. Петербурженка оставила на портале Смольного жалобу, приложив фото с вредоносным растением. Женщина предостерегает, что от борщевика необходимо избавиться немедленно, пока он не зацвел.

«Растет борщевик в разных местах на газоне», — говорится в обращении женщины.

Аналогичная проблема зафиксирована в Выборгском и Фрунзенском районах. Горожане призывают чиновников из Смольного немедленно обратить внимание на проблему, которую в администрации губернатора Беглова игнорировали на протяжении нескольких лет.

Напомним, ранее эксперты предупреждали, что растение семейства Зонтичные содержит фотосенсибилизирующие вещества, соприкосновение с которыми вызывает сильные ожоги. Сорняк быстро разрастается и достигает несколько метров в высоту.

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