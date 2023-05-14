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Украинские боевики, уходя из занятых ими домов в Бахмуте (прежнее название Артемовск), минировали эти здания. Однако в некоторых из домов находились мирные жители города. Как сообщил корреспондент РИА Новости, бойцы ЧВК «Вагнер» спасли людей от верной гибели.

По словам Олега Корнеева, местного жителя Артемовска, его эвакуировали из зоны боевых действий. Он рассказал, что «музыканты» взорвали стену, чтобы достать местных из заминированного украинскими боевиками подвала. Он рассказал, что украинские националисты, зная, что в подвале находятся мирные люди, установили на вход мину с дистанционным взрывателем.

Олег Корнеев рассказал, что услышали русскую речь с вопросом «Есть кто живой?». Получив утвердительный ответ, бойцы группы «Вагнера» сказали, чтобы люди перешли на другую сторону подвала, так как они подорвут стену, чтобы сделать проход. «Был небольшой взрыв, потом мы вышли оттуда», – рассказал журналистам мужчина.

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