В результате минометного обстрела на окраине Артемовска (украинское название Бахмут) погиб мужчина в возрасте. Отмечается, что он намеревался покинуть территорию города, подконтрольную украинским военным. Как рассказал журналистам РИА Новости российский боец, мужчина не дожил сутки до полного освобождения города от украинских боевиков.

По словам военнослужащего, мирный житель хотел эвакуироваться. Поэтому он вышел из своего укрытия и направился в сторону к российским бойцам. Ему оставалось дойти всего 50 метров, когда ВСУ открыли минометный огонь. В итоге мужчина погиб от многочисленных осколочных ранений. Спасти его не удалось, он скончался сразу на месте.

Напомним, что по сообщению Министерства обороны, 20 мая российскими штурмовиками был полностью освобожден Артемовск от украинских боевиков. Президент России Владимир Путин поздравил всех бойцов, участвовавших в освобождении города. Отличившиеся военнослужащие будут представлены к государственным наградам.