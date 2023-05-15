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Боевики ВСУ, вынужденные отступать с позиций в Бахмуте (Артемовске) намеревались сжечь многоэтажный дом вместе с прячущимися в подвалах людьми. Об этом рассказал РИА Новости очевидец Олег Корнеев, которого вместе с другими жильцами эвакуировали из зоны боевых действий бойцы ЧВК «Вагнер».

Он сообщил, что боевики подожгли все подъезды, причем пожар распространился по всем этажам с первого по пятый. Гражданские были вынуждены оставаться в подвале, так как украинские военные заблокировали вход и открывали огонь по людям, пытавшимся спастись.

В результате Корнеев и другие мирные жители были спасены подошедшими подразделениями ЧВК «Вагнер». Всех их эвакуировали в безопасные районы.

Напомним, ВСУ постоянно поджигают и взрывают дома, стремясь замедлить наступление российских войск, а также оставить после себя безжизненную пустыню.

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