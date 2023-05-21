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Президенту Украины Владимиру Зеленскому в Хиросиме лучше бы говорить о мире и инициативах, которые помогут установить его в ближайшее время, а не просить оружие. Такое заявление сделал один из японских журналистов на пресс-конференции украинского лидера на саммите G7.

Он отметил, что в Японии и особенно в Хиросиме очень многие люди не одобряют бесконечные просьбы Зеленского об оружии для продолжения боевых действий.

«Что вы можете сказать японцам, в первую очередь жителям Хиросимы? Мы понимаем, что вы просите оружие. Но не все люди в Японии, особенно здесь, в Хиросиме, поддерживают эти идеи. Возможно, вам стоило бы больше говорить здесь о мирных инициативах», – заявил журналист.

По сообщениям агентства ТАСС, в ходе своего визита в Хиросиму Зеленский провел ряд встреч с представителями стран “Большой семерки”, на которых обсуждалась дальнейшая военная помощь Украине.

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