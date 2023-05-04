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Украинский президент Владимир Зеленский в четверг 4 мая посетил заседание уголовного суда в Гааге, во время которого сделал заявление о желании Киева сделать боевые действий на территории Украины «последним военным конфликтом в мире». Об этом сообщает политолог и телевизионный ведущий Руслан Осташко в своем Телеграм-канале.

Зеленский также заявил, что все присутствующие в столице международного права Гааге хотели бы видеть «другого Владимира», который должен ответить перед Международным уголовным судом за все свои поступки. По словам украинского лидера, такой день обязательно наступит, как только «Украина одержит победу».

Напомним, что 3 мая Зеленский побывал с официальным визитом в Хельсинки. Однако по итогам встречи власти Финляндии отказались передавать Украине свои истребители, поскольку они нужны им для защиты своих собственных границ. В настоящий момент украинский президент совершает поездку по европейским странам в надежде получить очередную военную помощь.

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