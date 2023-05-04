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На пресс-конференции после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киеву уже сейчас нужны гарантии безопасности от Североатлантического альянса. Он выразил надежду, что Украина получит их в ходе июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

Кроме того, Зеленский не прочь на предстоящем саммите получить приглашение о вступлении в Альянс. При этом украинский лидер признает, что войти в состав НАТО до завершения противостояния с РФ Киев не сможет, так как это запрещено положениями устава организации.

«Мы понимаем, но нам бы хотелось, чтобы, помимо “открытых дверей”, партнеры предприняли какие-то шаги, которые бы мотивировали украинское общество… Мы бы хотели, чтобы сегодня была поддержка. Мы хотели бы, чтобы было приглашение для Украины», – заявил Зеленский.

Пока же Украина не в Альянсе, отметил он, необходимо добиваться получения гарантий безопасности.

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