Украинский лидер Владимир Зеленский заслушал доклады генералов Сырского и Залужного в ходе сегодняшней Ставки Верховного главнокомандующего о положении дел на фронтах. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном Телеграм-канале президента Украины.

Как следует из опубликованной информации, командующий Сухопутными войсками Украины генерал Сырский доложил о сложных боях в окрестностях Бахмута (ранее Артемовск), в результате которых удалось сдержать натиск российских сил.

Президент Украины подчеркнул, что в ходе заседания Ставки стало известно о темпах комплектования новых бригад современной техникой и боеприпасам. Также были определены потребности армейских группировок «Одесса», «Таврия» и «Север».

В заключении сообщения Зеленский отметил, что на ставке были озвучены важные доклады министра обороны Резникова, главнокомандующего ВС Украины Залужного и министра стратегической промышленности Камышина.