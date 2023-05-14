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Для начала контрнаступления в распоряжении ВС Украины должен быть «минимум», с которым они смогут продвигаться вперед. В настоящий момент ничего подобного у Киева нет, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В ходе своего визита в Германию украинский лидер также сообщил о создании «коалиции истребителей». В нее якобы должны войти страны, которые готовы передать Киеву американские самолеты F-16. При этом Зеленский не включил истребители в упомянутый выше минимум, высказавшись, что контрнаступление может стартовать и без них, передает издание “Царьград”.

Сейчас ВСУ нужна артиллерия натовских калибров, дальнобойные ракеты и средства противовоздушной обороны. Говоря о ракетах большой дальности Зеленский отметил, что требуются они совсем не для ударов по российской территории, хотя в это давно уже никто не верит.

Для достижения «минимума» с которым Киев мог бы начать контрнаступление, потребуется еще «несколько поездок», заключил президент Украины.

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