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Западные партнеры Украины уже устали от боевых действий в стране и хотят быстрее достичь мира. Об этом заявил в ходе совместной пресс-конференции с главой итальянского правительства Джорджей Мелони президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что мир сейчас больше всего интересует европейских партнеров Украины.

«Я это чувствую», – добавил Зеленский.

Напомним, украинский лидер прибыл в Италию, где встретился не только с Джорджей Мелони, но и с президентом страны Серджо Матареллой. Также в ходе визита у него запланирована встреча с Папой Римским Франциком, после которой Зеленский намеревается посетить Германию. Скорее всего, в Берлин он отправится в воскресенье, 14 мая.

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