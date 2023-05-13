Западные партнеры Украины уже устали от боевых действий в стране и хотят быстрее достичь мира. Об этом заявил в ходе совместной пресс-конференции с главой итальянского правительства Джорджей Мелони президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что мир сейчас больше всего интересует европейских партнеров Украины.

«Я это чувствую», – добавил Зеленский.

Напомним, украинский лидер прибыл в Италию, где встретился не только с Джорджей Мелони, но и с президентом страны Серджо Матареллой. Также в ходе визита у него запланирована встреча с Папой Римским Франциком, после которой Зеленский намеревается посетить Германию. Скорее всего, в Берлин он отправится в воскресенье, 14 мая.