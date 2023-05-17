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Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Ватикан и побывал на аудиенции у Папы Римского Франциска. Отмечается, что украинский лидер вручил понтифику подарки, которые являются оскорблением для верующих христиан.

Как сообщает итальянское издание Il Fatto Quotidiano, подарок Зеленского представляет собой икону Богоматери с младенцем – Иисусом Христом, который изображен лишь темным пятном-силуэтом. По замыслу художника, создавшего эту икону, силуэт младенца-Христа означает гибель детей в конфликте на Украине.

По словам автора материала Раньеро Ла Валле, для Франциска, как для главы Римско-католической церкви, даже символическая «утрата» младенца Иисуса является потерей «смысла существования самого института церкви». Выходит, что такого рода икона является символическим стиранием Христа в его младенчестве, а значит – отказ от его воскрешения.

Второй подарок украинского лидера понтифику – это образ Богородицы, выполненный на бронепластине, с использованием цветовой палитры украинского флага. Папа Римский, в свою очередь, преподнес Зеленскому оливковую ветвь из бронзы, являющуюся символом мира, и документы, посвященные миру и братству.

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