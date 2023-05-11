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Журналист Джозеф Боско в публикации для американского издания The Hill утверждает, что украинский лидер Владимир Зеленский может пойти на переговоры с Россией в целях сохранения своей репутации. По его мнению, Зеленский может предложить прекратить боевые действия для сохранения лица, при этом Россия оставит себе часть территории, хотя Крым, вероятно, не будет обсуждаться для обеих сторон.

Автор статьи также считает, что Зеленский боится потерпеть поражение при контрнаступлении из-за задержек в поставках западных танков и отказа главы США Джо Байдена отправлять в Киев боевые истребители и системы вооружения большей дальности.

Ранее появилась информация, что США не планируют следовать примеру Британии в отправке на Украину ракет большой дальности. Однако Вашингтон будет продолжать поставки комплексов Patriot, боеприпасов и бронетехники для ВСУ.

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