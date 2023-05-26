Президент Украины Владимир Зеленский боится удара возмездия за атаку беспилотников на Кремль, которая была совершена в начале мая. Тогда два летательных аппарат нейтрализовали – пострадавших и разрушений не было. В этой связи Зеленский всё больше времени проводит в разъездах и неохотно возвращается в Киев. Такое мнение высказал правозащитник из США Аджаму Барака у себя в твиттер-аккаунте – передаёт РИА “Новости”.

Барака на своей странице таким образом прокомментировал материал одного из изданий. В публикации говорилось, что атака на резиденцию российского президента – большая ошибка киевского режима. “Это объясняет, почему Зеленский не появляется на Украине”, – написала Барака.

Ранее американские СМИ сообщали, что власти США изменили своё отношение к майскому инциденту в Москве. Среди американского истеблишмента до недавнего времени господствовало мнение, что российская сторона подстроила атаку беспилотников, чтобы был повод усилить эскалацию конфликта на Украине, однако сейчас политики и военные склоняются к идее, что это всё же была акция украинских спецслужб. Причём, как полагают в США, Зеленский о планах ударить по Кремлю мог ничего не знать. Таким образом, главу государства подставили собственные спецслужбы.