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Средства массовой информации на Украине прокомментировали заявление основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о выходе его бойцов из Артемовска (украинское название Бахмут) 10 мая. Издание «Страна» сообщает, что подразделения ВС Украины не подтверждают сообщение Пригожина о снарядном голоде, поскольку интенсивность артиллерийских обстрелов их позиций в городе не уменьшается.

Как следует из материала украинских журналистов, в случае оставления позиций бойцами ЧВК «Вагнер» командование ВС России должно будет выделить значительное количество своих резервов для обеспечения защиты довольно большого участка фронта. При этом отход добровольческих подразделений с передовой может негативно сказаться на моральном состоянии военнослужащих регулярной российской армии.

Автор украинского материала сообщает, что подобное заявление Евгения Пригожина может свидетельствовать о начале межклановой борьбы за власть внутри российской политической элиты. Поэтому российскому руководству необходимо подавить информационную волну, например, заставить Пригожина отказаться от своих слов, резюмирует обозреватель украинского издания.

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