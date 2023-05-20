Координатор движения «Живой город» Дмитрий Литвинов рассказал об итогах закрытого заседания Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга, которое прошло без представителей СМИ.

По словам Литвинова, заседание с участием вице-губернатора Николая Линченко состоялось в закрытом формате без участия журналистов. Кроме того, градозащитник рассказал, что до официальной встречи лояльные КГИОП члены совета решили судьбу ряда исторических зданий Петербурга.

«Вчера были отправлены на снос целый ряд зданий, которые, как мы считаем, обладают признаками объектов культурного наследия. Под охрану взяли только те объекты, которые в принципе находятся в охранных зонах и прямой им угрозы нет. А те здания, где есть прямые интересы застройщиков, они все не получили одобрения», — сообщил активист.

Так, отмечает Литвинов, по решению главы КГИОП Сергея Макарова будут снесены здания на Хрустальной улице, Октябрьской набережной, а также «Комплекс зданий Хозяйственной станции Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги». Эксперты Комитета отказались признавать их объектами культурного наследия, несмотря на требования петербуржцев.

Ранее координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров рассказал о существовании градостроительного лобби в администрации губернатора Петербурга Александра Беглова, благодаря которому КГИОП может отстаивать интересы застройщиков.