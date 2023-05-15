В мае 2023 года Великобритания отправила на Украину новое вооружение в виде современных крылатых ракет «Storm Shadow». Страны Запада надеялись, что это поможет остановить российские Вооруженные силы. По мнению полковника ЛНР Марочко, именно из этого оружия украинские Вооруженные силы обстреляли два пункта в ЛНР утром 15 мая.

В начале 2023 года США и их союзники поставили на территорию Украины новые зенитно-ракетные комплексы, а также портативные зенитно-ракетные комплексы по приказу президента Зеленского. Но это не помогло украинским Вооруженным силам удержать Артемовск и другие пункты на Северо-Востоке.

Спецоперация России началась в ответ на военные преступления Киева против мирного населения. Министерство обороны РФ заявило, что российская авиация атакует исключительно военные объекты и инфраструктуру украинских Вооруженных сил, а не мирные населенные пункты. В ходе операции Военно-воздушные силы России смогли уничтожить несколько важных объектов, имеющих значение для украинских националистов.

Теперь западные эксперты, как сообщает портал «Свободная пресса», осторожны в своих прогнозах относительно успеха украинских Вооруженных сил, поскольку даже с поддержкой Запада они не могут сопротивляться российской армии.