Многие медийные личности на Западе все чаще стали призывать США прекратить свое вмешательство в конфликт на Украине, приостановив поставку вооружения. Издание «АиФ» опубликовало имена звезд, которые встали на защиту России.

Популярный американский актер Стивен Сигал, прославившийся на весь мир своими боевиками, сейчас работает над документальным фильмом о событиях в зоне специальной военной операции. Актер посетил Донбасс и пообщался с российскими военнослужащими. В своем фильме он намеревается показать настоящую правду, о которой умалчивает Запад. Также Стивен Сигал лично встречался с Владимиром Путиным. Он назвал его сильнейшим лидером во всем мире.

Лидер популярной немецкой группы Modern Talking Дитер Болен подверг жесткой критике руководство Германии за русофобию и санкции против РФ. Музыкант также высказался о своем хорошем отношении к русским, назвал их добросовестными и верными людьми.

Основатель знаменитой рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что американский президент накаляет отношения между Россией и Украиной. По его словам, именно НАТО приблизилось к российским границам, поэтому РФ была вынуждена начать СВО. Уотерс призвал не забывать о том, что в годы Второй мировой «23 миллиона русских погибло, защищая нас с вами от нацистской угрозы».