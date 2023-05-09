Многие западные издания сообщают, что в Швеции не хватает военных летчиков для укомплектования штата королевских ВВС. Шведское издание Dagens Nyheter сообщило, что больше половины пилотов решили покинуть службу.

Отмечается, что осенью 2023 года летчики планируют уйти в учебный отпуск. Пилоты ВВС Швеции крайне недовольны своей заработной платой, ведь ее уровень значительно отличается от зарплаты летчиков других ведомств.

Швеция уже давно испытывает кадровый дефицит квалифицированных пилотов военной авиации. Только осенью 2022 года в отпуск ушли 30 пилотов истребителей шведских ВВС. Всего в королевстве насчитывает около 100 летчиков-истребителей.

Помимо низкого уровня заработной платы, летчиков смущает резкое повышение пенсионного возраста (с 55 до 67 лет). Для военных пилотов данный показатель очень значителен. Руководитель организации по защите интересов пилотов Пер-Мартин Стерневи отметил, что на данный момент со службы уйти уже готово около 40 человек. И число решившихся покинуть службу с каждым днем растет. А это означает, что осенью ВВС Швеции могут потерять более половины своего летного состава.