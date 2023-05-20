Согласно сообщению Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», западная часть города Артемовск (украинское название Бахмут) полностью подконтрольна российским силам. Подразделения ЧВК «Вагнер» полностью выбили с данного района противника.

Евгений Пригожин, основатель ЧВК «Вагнер», рассказал, что украинские боевики потеряли свои позиции в микрорайоне «Домино». Сейчас происходят тяжелые сражения в квартале «Самолет». Именно данный участок, площадь которого составляет примерно 0.6 квадратных километров, представляет собой последний оплот украинских подразделений в Артемовске.

Даже украинские аналитики уже признают очевидное. На украинских интернет-ресурсах появилась информация, что бойцы ВСУ контролируют только юго-западную часть Бахмута, где расположен памятник МиГу. А несколько военнослужащих ВСУ уже опубликовали в соцсетях посты о том, что украинские подразделения не смогли удержать город.