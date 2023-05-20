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В китайском издании Global Times появился материал, автор которого утверждает, что западное руководство уже осознало невозможность победы ВСУ на поле боя. Именно поэтому они готовятся к началу переговорного процесса по Украине.

По данным журналиста издания, лидеры европейских стран питают надежды, что боевые действия на Украине уже скоро завершаться, ведь европейцы уже активно протестуют против траты бюджета на помощь Киеву.

Автор публикации отмечает, что данный конфликт ведется на истощение. В конечном итоге он все равно будет завершен за столом переговоров. Поэтому, несмотря на скорое контрнаступление ВСУ, Запад все же готовится к переговорному процессу. По его мнению, в тех странах, в которых от последствий украинского конфликта пострадала экономика, очень наедятся на скорейшее разрешение данной ситуации. Несмотря на жесткую риторику, лидеры западных стран не желают усиления боевых действий на Украине. «Каждому уже выгодно, чтобы конфликт был остановлен», – заявил журналист.

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